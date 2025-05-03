بدور القاسمي تشهد حفل تكريم 49 طالباً في «أمريكية الشارقة»

احتفت الجامعة الأمريكية في الشارقة بإنجازات طلبتها المتميزة خلال حفل الجوائز السنوي التكريمي لطلبتها لعام 2025، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة.

شهد الحفل تكريم 49 فائزاً وفائزة، منهم 21 طالباً وطالبة على المستوى الفردي، و28 مجموعة، تقديراً لتفوقهم في مجالات القيادة، والرياضة، والعمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية في السكن الطلابي، كما تم تكريم أكثر من 650 طالباً وطالبة، تقديراً لدورهم الفاعل في إثراء الأنشطة اللاصفية بالجامعة على مدار العام.

وتعد المشاركة النشطة في البرامج اللاصفية جزءاً محورياً من التجربة الجامعية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث توفر الجامعة لطلبتها أكثر من 124 نادياً طلابياً، وما يزيد على 30 فريقاً رياضياً، فضلاً عن العديد من المبادرات والفرص التطوعية التي تعزز مهاراتهم وتنمي شخصياتهم.

استُهل الحفل بكلمة ترحيبية قدمها عدد من طلبة الجامعة، أعقبها عرض فيلم قصير سلط الضوء على أبرز المبادرات والأنشطة التي نظمها مكتب التجربة الطلابية خلال العام الأكاديمي.

كما ألقى كل من الدكتور تود آلان لورسن، مدير الجامعة، وخريج الجامعة محمود غيث، كلمتين بهذه المناسبة، تلاهما عرض خاص تناول فعاليات يوم الجامعة العالمي 2025.

وأكدت شيماء بن طليعة، نائب مدير الجامعة لشؤون التجربة الطلابية، أهمية هذه الإنجازات قائلة: «نؤمن في الجامعة الأمريكية في الشارقة بأن التفوق لا يقتصر على الإنجازات الفردية فحسب، بل يشمل أيضاً القدرة على إلهام المجتمع وتعزيزه.

يجسد الطلبة الذين نكرمهم اليوم قيم القيادة، والإبداع، والعطاء، والالتزام المجتمعي. إن إنجازاتهم هي مصدر فخر للجامعة وما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الطموحات مع الأهداف النبيلة».

تخللت فعاليات الحفل توزيع الجوائز على الفائزين ضمن مختلف الفئات، بما في ذلك الجوائز الفردية، والتكريمات الجماعية، وجوائز «اليوم العالمي»، وجوائز مجلس الطلبة.