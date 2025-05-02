سلطان القاسمي: جامعة كلباء تمتلك سمعة متميزة

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، على جهود القائمين في تصميم وتنفيذ المنشآت الرياضية التابعة للجامعة، ومتابعة احتياجات المرافق وذلك لتوفير بيئة دراسية مثالية للطلبة الدارسين.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الرابع لمجلس أمناء جامعة كلباء صباح أمس، والذي عُقد في مقر الجامعة، مؤكداً سموه دعمه اللامحدود لتطوير القطاع الرياضي من خلال إنشاء المرافق والصروح الرياضية، وتخريج الكوادر البشرية التي تسهم في دفع عجلة الرياضة بمختلف مجالاتها وألعابها.

وحث صاحب السمو رئيس جامعة كلباء الطلبة على الاهتمام بالتخصصات الرياضية المتنوعة التي تطلقها الجامعة، ومنها الطب الرياضي الذي يحظى باهتمام عالمي لأهميته وندرة وجوده في الجامعات حول العالم، إضافة إلى كثرة الإصابات في الجانب الرياضي، داعياً سموه الطلبة إلى التزود بالعلم والمعرفة، متمنياً سموه أن يُشكل هذا التخصص إضافة كبيرة للجامعة.

وأشار سموه إلى أن جامعة كلباء أصبحت تمتلك سمعة متميزة من خلال تبنيها المجال الرياضي بين الجامعات الكبرى، كاشفاً سموه عن تهافت الجامعات العريقة للاستفادة من إمكانيات الجامعة وتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز الجانب الأكاديمي في التخصصات الرياضية.

وناقش اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال والتي تُعنى بمتابعة العمل الأكاديمي في الجامعة بما يسهم في تعزيز البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة.

واستعرض المجلس تقرير الدكتورة نجوى الحوسني، مدير جامعة كلباء، الذي تناول سير العمل في الجامعة وما حققته من إنجازات ومبادرات مختلفة خلال الفترة الماضية، والتي تعكس جهود الجامعة في تعزيز مكانتها الأكاديمية وترسيخ دورها في خدمة المجتمع، إضافة إلى أبرز التطورات التي تمت على منشآت جامعة كلباء.

تواصل وتعاون

من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجامعة كلباء، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والجهود لخدمة القطاع الرياضي وتطوير رياضة المرأة والمجتمع.

وقع مذكرة التفاهم في مقر جامعة كلباء كل من حنان محمد المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتورة نجوى محمد الحوسني، مدير جامعة كلباء.

كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كلباء ومدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة، وذلك في مقر الجامعة.

وقّع المذكرة كل من الدكتورة نجوى محمد الحوسني، مدير جامعة كلباء، ودين بايره، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس فكتوريا الدولية.

استبدال الرتب

إلى ذلك، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إلغاء رتبتي «كبير المساعدين» و«رئيس المساعدين» اعتمدت القيادة العامة لشرطة الشارقة قرارات استبدال الرتب لـ1232 من منتسبي الهيئات النظامية في الإمارة، والتي تضم القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة للحرس الأميري وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وذلك اعتباراً من 26 مارس 2025 وبأثر رجعي.

وأعرب اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، عن بالغ تقديره لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرصه الدائم على دعم وتحفيز منتسبي الهيئات النظامية في الإمارة، مؤكداً أن هذه المكرمة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتقدير الجهود المبذولة في ميادين العمل الأمني وتعكس نهجها الراسخ في النهوض بالكفاءات الوطنية، معاهدين ببذل الجهود للارتقاء بمنظومة الأمن وتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات عامة والشارقة خاصة.