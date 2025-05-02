جامعة الشارقة تحتفل بتخريج 190 منتسباً من الدبلومات المهنية

نظمت جامعة الشارقة حفل تخريج مجموعة في الدبلومات المهنية لصالح عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث تم تخريج 190 منتسباً من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل، في إطار برامج التدريب التي أعدّها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.

تضمنت الدبلومات المهنية التي تم تخريج منتسبيها مجالات متنوعة، مثل دبلوم إعداد القادة لصالح دائرة الأشغال العامة في الشارقة، ودبلوم الصحة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال لصالح هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، ودبلوم إعداد الباحثين في البحث العلمي لصالح أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، ودبلوم التحقيق في الجرائم الإلكترونية لصالح وزارة الداخلية، بالإضافة إلى دبلومات في مجالات أخرى مثل إدارة الموارد البشرية، وتصميم الديكور الداخلي، والتحكيم التجاري الدولي، وغيرها.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، في كلمته الافتتاحية، أن الجامعة تواصل تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع، مشيداً بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم العلم والتعليم، وكذلك الدعم المستمر لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة.