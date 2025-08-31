«حمدان بن راشد للعلوم» تنظّم لقاء تعريفياً لطلبة ماجستير «التربية الابتكارية»

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتعليمية اللقاء التعريفي لطلبة الدفعة السابعة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وذلك بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات، وذلك في مقر المؤسسة بدبي، بحضور ممثلين عن المؤسسة والجامعة والطلبة المقبولين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تمكين الكفاءات التربوية الوطنية وتزويدها بالأدوات المعرفية والمنهجيات المبتكرة، بما يحقق استدامة التطوير التعليمي في الدولة، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في إعداد القيادات التربوية.

وأكّدت خولة بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز، أهمية البرنامج في بناء قدرات المعلمين والتربويين وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية فاعلة في المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى الشراكة البنّاءة مع جامعة الإمارات، مشيدةً بدورها المحوري في دعم البرامج الأكاديمية وتطوير المحتوى التعليمي، وأضافت: برنامج ماجستير التربية الابتكارية يجسّد رؤية المؤسسة في دعم المتميزين، وتوفير بيئة أكاديمية نوعية تعزز من جاهزية النظام التعليمي لمتغيرات المستقبل، وأضافت إن البرنامج يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القيادة التربوية ونشر ثقافة الابتكار في الأداء التعليمي وخاصة في المدارس والجامعات، مؤكدة أن استمرار هذا البرنامج واحتفاظه بزخم استقطاب الطلبة يرسخ قيمة الابتكار في الوعي التربوي ويعزز اتجاه مواكبة المتغيرات التربوية والاستجابة لضرورات التحديث، وعبرت عن تمنيات المؤسسة للطلبة بمسيرة دراسية مثمرة وتجربة مهنية ناجحة تلبي طموحاتهم.

وقدّم البروفيسور أحمد قبلان منسق البرنامج أستاذ في قسم المناهج وطرق التدريس - كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة شرحاً مفصلاً حول خطة البرنامج الأكاديمية، الذي يمتد لـ18 شهراً، ويُعقد بنظام دراسي مرن نهاية الأسبوع.

ويشمل البرنامج مجالين رئيسين: الابتكار في التدريس والابتكار في القيادة المدرسية، مع تركيز على موضوعات محورية مثل التفكير التصميمي، القيادة التربوية المبتكرة، والتكنولوجيا في التعليم.