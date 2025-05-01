برعاية حمدان بن محمد.. منصور بن محمد يشهد تخريج جامعة حمدان بن محمد الذكية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب الجامعة.

والتي ضمت 251 خريجاً من مختلف برامج الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس في كلية التعليم الإلكتروني، وكلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية الدراسات الصحية والبيئية، وبرامج البحث العلمي والدراسات العليا.

وخلال الحفل التقى سموه بنخبة من خريجي برامج الدكتوراه في الجامعة ممن تميزوا بإنجازاتهم الأكاديمية والبحثية، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة تطورهم العلمي ودعم مسيرتهم المهنية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد أمس عبر منصة «إكس»: «شهدت اليوم حفل تخريج الدفعة الـ15 من الدارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية، والتي ضمّت 251 خريجاً من برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس…

تواصل هذه الجامعة ترسيخ مكانتها منارةً للتميّز الأكاديمي، وتلعب دوراً حيوياً في دفع مسيرة التنمية الشاملة في دبي والإمارات، من خلال تطبيق أحدث نظم التعليم الذكي والابتكار المواكِبة لمتطلبات المستقبل. نُبارك لجميع الخريجين ولذويهم، ونتمنى لهم التوفيق في خطواتهم الأكاديمية والمهنية المقبلة.»

وسلم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الشهادات لخريجي برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، من الدفعة الـ15، التي ضمت 157 خريجاً من كلية إدارة الأعمال والجودة، 88 بدرجة ماجستير و69 بدرجة بكالوريوس، و35 خريجاً من كلية التعليم الإلكتروني بدرجة ماجستير، و54 خريجاً من كلية الدراسات الصحية والبيئية 33 بدرجة الماجستير و21 بدرجة بكالوريوس، و5 خريجين من برامج البحث العلمي ودراسات الدكتوراه. وفي هذه المناسبة، قال معالي مطر الطاير:

«انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للجامعة؛ تضع جامعة حمدان بن محمد الذكية نُصب أعينها تمكين أجيال جديدة من المبتكرين والمبدعين.

وتزويدهم بالأدوات الكفيلة بتوسيع آفاق نجاحهم، وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، متخذةً الابتكار نهجاً والتعلُّم مدى الحياة ثقافة لترسيخ مكانتها منارة للتميز الأكاديمي».

وبارك معاليه للدارسين تخرجهم، معرباً عن تطلع مجلس أمناء الجامعة لرؤيتهم في ميادين العمل، ليساهموا في مسيرة البناء والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، ويكون لهم بصمتهم المميزة في مجالاتهم التخصصية المختلفة.

تجربة رائدة

من جانبه، أكد الدكتور منصور العور أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تضع على عاتقها تقديم تجربة رائدة في التعليم الذكي، وإرساء دعائم منظومة تعليمية متقدمة لإعداد جيل مؤهل يُواكب متطلبات العصر، ويتمتع بالمهارات المتقدمة والأدوات المعرفية التي تمكّنه من الاضطلاع بدوره المحوري في صياغة معالم المستقبل ودفع عجلة التنمية المستدام.

كما توجّه سعادته بالتهنئة إلى خريجي الدفعة الخامسة عشرة، مؤكداً أن الجامعة واصلت منذ تأسيسها أداء رسالتها في إعادة هندسة التعليم العالي ورسم ملامح مستقبله، محققة إنجازات بارزة أسهمت في الارتقاء بجودة التعليم وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في مجال التعليم الذكي.

مطر الطاير:

برؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد نعمل على تمكين أجيال جديدة من المبتكرين

منصور العور:

نقدم تجربة رائدة في التعليم الذكي ضمن منظومة تعليمية متقدمة تواكب متطلبات العصر