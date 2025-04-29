إعلان أسماء الطلبة الفائزين بـ«تحدي تصميم الألمنيوم»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن الفائزين في «تحدي تصميم الألمنيوم» الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى إلهام طلاب المدارس وتشجيعهم على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال تطبيقات وتجارب مبتكرة باستخدام معدن الألمنيوم.

حضر تكريم الفرق الفائزة، عمر الظاهري، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم في إمارة أبوظبي، وخالد بوحميد، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية والشؤون الدولية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك خلال حفل أُقيم في موقع الشركة في الطويلة بأبوظبي.

ويأتي تنظيم «تحدي تصميم الألمنيوم» في إطار برنامج «هندسة المستقبل»، إحدى مبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، والذي استقطب خلال العام الدراسي الحالي أكثر من 6950 طالباً وطالبة، من بينهم ما يزيد على 4000 طالبة، في مؤشر يعكس تنامي الوعي بأهمية التخصصات العلمية ودورها المحوري في بناء مستقبل قائم على الابتكار والمعرفة.

وتُعد «الإمارات للألمنيوم» من أبرز الجهات الرائدة في استقطاب وتوظيف الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ تضم الشركة أكثر من 1500 خبير في هذه التخصصات، من ضمنهم ما يزيد على 500 مواطن إماراتي، ما يعكس التزامها بدعم الكفاءات الوطنية وتطوير منظومة الابتكار الصناعي في الدولة.

ويهدف التحدي إلى إشراك طلاب الصفوف من الـ9 إلى الـ12، وتحفيزهم على توظيف مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بطريقة مبتكرة لمعالجة تحديات واقعية تلامس حياتنا اليومية باستخدام الألمنيوم.

وحظي الطلاب على مدار 4 أسابيع بتوجيه مباشر من مهندسي الشركة، إلى جانب تزويدهم بكافة الأدوات اللازمة لتطوير وتنفيذ مشاريعهم بنجاح، ضمن تجربة تعليمية تجمع بين التوجيه العملي والتفكير الإبداعي.

وشهد «تحدي تصميم الألمنيوم» هذا العام إقبالاً لافتاً، حيث شارك أكثر من 300 فريق من مدارس مختلفة من أنحاء الدولة، مقارنة بـ163 فريقاً فقط في عام 2024، وتم اختيار 63 فريقاً ضمن القائمة المؤهلة، ليقدموا حلولاً إبداعية توظّف الألمنيوم في إحدى فئات التحدي الـ4: التصميم المعماري وتصميم المنتجات والتنقل المستدام وحلول الفضاء.