تحديث منظومة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج الدولة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، الذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة.

ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.

وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط معايير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة.

وتقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع ضمان التدقيق على جودة تلك المؤهلات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ومع أفضل المعايير التعليمية المعتمدة حول العالم، ويدعم الهدف الاستراتيجي للوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة للطلبة تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.

وأوضح أن اعتماد القرار جاء بعدما حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج لافتة، حيث تم تقليص نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة، كما ارتفع مستوى الإنجاز بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلب اعتراف بالفترة نفسها من العام السابق.

وتقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط، كما عزز النظام المحدث من سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف، وأسهم بتقليل معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3 % إلى 3.5 % وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.

سوق العمل

وقال السعدي: «يسهّل النظام المحدث إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الدولة.

حيث تعتمد عملية الاعتراف معيارين موحدين فقط على مستوى كافة التخصصات والجامعات، وهو الأمر الذي سيسهم بالارتقاء بتجارب المزيد من الخريجين، ويسهّل الاعتراف بشهاداتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر».

ويمثل توفير رحلة متعامل متكاملة إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية.

وتواكب تطلعاتهم بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية». وتواصل الوزارة تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة لجميع المراحل بداية من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وحتى التخرج وتمكين الخريجين من الاندماج بفعالية في سوق العمل.

ويمكن لطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة الاستفادة من خدمة الاعتراف المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.