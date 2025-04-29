«أمناء جامعة الإمارات» يستعرض مؤشرات أداء خطة 2025

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الخامس للعام الأكاديمي 2024 - 2025 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة، حيث أكد المجلس التزامه بدعم مسيرة الجامعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في التميز الأكاديمي والبحثي وتعزيز الأثر المجتمعي.واستعرض المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية للخطة الاستراتيجية لعام 2025.

والتي تعكس نجاح الجامعة في تطوير بيئة تعليمية وبحثية مستدامة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتركز على نجاح الطلبة والابتكار وتعميق التأثير المجتمعي.

كما أقر المجلس حزمة من السياسات الاستراتيجية الجديدة لدعم استدامة الأداء المالي وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما في ذلك سياسات الاستثمار، والاستراتيجية والمستقبل، والاستدامة، والمشاركة المجتمعية، والتنوع وتكافؤ الفرص، تأكيداً على دور الجامعة الريادي في بناء مستقبل أكاديمي واقتصادي مستدام.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن معالي زكي نسيبة مساهمات أعضاء المجلس والمستشارين الخارجيين، مشيداً بدورهم الحيوي في دعم تحقيق رؤية جامعة الإمارات الريادية، ومؤكداً أن التزام المجلس هو الركيزة الأساسية لاستمرار التميز والابتكار في الجامعة.