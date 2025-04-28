«حمدان الذكية» تبرم تفاهماً لتأهيل الدارسين لسوق العمل

أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، بهدف تطوير برامج تعليمية مهنية مبتكرة تعزز جاهزية الدارسين لسوق العمل، وتطوير المسارات التعاونية لتبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ترجمةً لنهج الجامعة في إرساء معايير جديدة لكفاءة الأداء المؤسسي وجودة المُخرجات التعليمية، ورسم خارطة طريق مستقبل التعليم القائم على التكنولوجيا والمتمحور حول تمكين الدارسين. ووقّع المذكرة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية؛ وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معهد إدارة المشاريع «PMI»، وذلك بحضور عدد من أعضاء فريق إدارة الجامعة والمعهد.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن الجامعة تتخذ من الرؤى الوطنية الطموحة بوصلةً لمنظومة عملها، وتتبنى نهجاً يقوم على المواءمة بين مُخرجات التعليم ومرتكزات اقتصاد المعرفة، والإسهام بترسيخ قيم التميّز والابتكار في البيئة الأكاديمية، وتوطيد أواصر التعاون والشراكة مع أقطاب التعليم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشراكة تأتي ترجمة للحرص المشترك على اعتماد أفضل المنهجيات العالمية ومشاركة الخبرات المؤسسية لإرساء الأسس المتينة لمنظومة تعليمية تلبّي احتياجات اليوم وتستشرف مسارات المستقبل لمختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم بترسيخ مكانة دبي منارةً عالمية للعلم والمعرفة.

وقال هاني الشاذلي إن التعاون يعكس الالتزام المشترك بالابتكار والتعلم الرقمي وقيادة الجيل القادم، ودعم الطلاب من خلال توفير الوصول إلى المعايير العالمية في إدارة المشاريع والأدوات العملية التي تعزز القدرات في عالم سريع التغير.

وتهدف المذكرة إلى توفير إطارٍ شامل لتبادل الخبرات والمعرفة نحو تحقيق أفضل الممارسات، وصياغة المواد التوضيحية بما فيها دراسات الحالة المنشورة، وتسخير موارد المعهد في تطوير وتشجيع النشر المشترك. ويشمل نطاق المذكرة أيضاً توفير المعهد باقة واسعة من منتجاته وحلوله للجامعة، والعمل على إطلاق منصة أعمال متكاملة لصالح الجامعة وتوفير منتجات المعهد عبر الإنترنت.