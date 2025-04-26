تحديث نظام المسارات يعزز المنهاج التعليمي

قالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، بمناسبة إعلان وزارة التربية والتعليم عن تحديث نظام المسارات التعليمية للمرحلة الثانوية:

«تعكس التحديثات الخطوات العملية المدروسة التي تتخذها الإمارات لتعزيز المخرجات والمنهاج التعليمي في قطاع التربية والتعليم، وتمكين الطلبة وفق توجهاتهم الأكاديمية، بما يواكب فرص المستقبل ويتيح للطلبة من أجيال الغد المرونة اللازمة في المسارات التعليمية التي تلبي طموحاتهم العلمية عبر تخصيص مسارات تعليمية تتمثل في «العام والمتقدم»، تناسب اهتماماتهم في التخصص خلال رحلتهم الجامعية، ما يسهم في تحقيق الأولويات التعليمية للدولة».