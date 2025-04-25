«أمناء جامعة حمدان الذكية» يناقش الخطة الاستراتيجية والمشاريع التحولية

استعرض مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية مستجدات تنفيذ القرارات السابقة، والتقدّم في تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2026، والتعديلات التي ستتم على الجانبين الإداري والتدريسي، وبحث المجلس أبرز تطورات المشاريع التحولية الجديدة ونموذج وخارطة تطبيقها، والتي تهدف لريادة الجامعة وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً، كما ناقش المجلس ترتيبات حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة بما يتناسب مع متطلبات المدعوين والخريجين.

وترأّس معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء للعام الأكاديمي 2024 - 2025، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد معالي مطر الطاير التزام مجلس الأمناء بتطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار داخل المنظومة التعليمية، بما يرسخ مكانة الجامعة كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم الذكي والابتكار في التعليم على مستوى العالم.

وأشار الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى التزام الجامعة بتبني مناهج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات دارسيها ومتطلبات سوق العمل، وبذل أقصى الجهود في تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين الخريجين وتأهيلهم.