جامعة الإمارات تكرّم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من أصحاب الخدمة المميزة

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة حفلاً لتكريم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين تجاوزت فترة خدمتهم في الجامعة ثلاثين عاماً، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة الرئيس الأعلى للجامعة وعدد من أعضاء الإدارة العليا والهيئتين الإدارية والتدريسية، وزملاء وعائلات المكرّمين، في مسرح مكتبة الجامعة بمنطقة العين.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة خلال كلمته الافتتاحية أن أصحاب الخدمة المميزة هم شركاء حقيقيون في مسيرة بناء الصرح الأكاديمي الوطني، مشيراً إلى أنهم تميزوا ليس فقط بطول فترة خدمتهم، بل بما قدموه من تجارب مهنية ثرية، وإسهامات علمية وإدارية كان لها أثر ملموس في تطور الجامعة.

وأوضح معاليه أن استمرارية الموظفين والأكاديميين في أداء مهامهم لأكثر من ثلاثين عاماً تمثل مظهراً عميقاً من مظاهر الانتماء المؤسسي، ومؤشراً واضحاً إلى عمق الالتزام، وصدق الأداء، وتحمل المسؤولية في مختلف الظروف والتحديات، مشيراً إلى أنه في هذا العام الذي خصصته دولة الإمارات ليكون «عام المجتمع»، تكتسب هذه المناسبة بعداً إضافياً.

حيث يجسد كل واحد منهم مثالاً حياً على الوفاء للمؤسسة، والانتماء إلى منظومة العمل الوطني، والالتزام تجاه المجتمع الجامعي الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من نسيج الدولة وتوجهاتها.