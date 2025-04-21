«حمدان الذكية» تستعرض في أبوظبي تجربتها الرائدة

شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في فعاليات «معرض واجهة التعليم» في خطوة تعكس التزام الجامعة بتعزيز حضورها في الفعاليات التعليمية الكبرى، وترسيخ ريادتها في مجال التعليم الذكي على المستويين المحلي والإقليمي، كما شاركت في «مؤتمر شباب الشرق الأوسط»، اللذين أُقيما في مركز أرض المعارض – مارينا أبوظبي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تمكين الشباب عبر بيئة تعليمية مرنة ومبتكرة، قادرة على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل، وداعمة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات.

ويُعد «معرض واجهة التعليم» منصة رائدة تجمع نخبة من المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، إلى جانب صنّاع القرار والطلبة، ما يوفر فرصة متميزة لاستعراض البرامج الأكاديمية والمهنية المتقدمة التي تقدمها الجامعة.

وسلّطت الجامعة الضوء خلال مشاركتها على منظومتها التعليمية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على تكامل التكنولوجيا مع المعرفة لدعم الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم عالي الجودة.

كما حرصت الجامعة من خلال جناحها في المعرض على بناء جسور تواصل مباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب تعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في القطاعين التعليمي والتقني، بما يسهم في ترسيخ مكانة التعليم الذكي كأحد المحركات الأساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.