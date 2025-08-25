«حمدان بن محمد الذكية» تستقبل المتعلمين لخريف 2025

ويمثل هذا الفصل الدراسي بداية مرحلة واعدة في حياة المتعلمين، تتيح لهم استكشاف آفاق غير محدودة من الفرص الأكاديمية والمهنية التي تمكّنهم من تحقيق طموحاتهم المستقبلية.
وتستقبل الجامعة في هذا الفصل الدراسي 73 عضواً جديداً من هيئة التدريس في مختلف كلياتها، شملت كلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية التعليم الإلكتروني، إلى جانب أعضاء في كلية الدراسات الصحية والبيئية، وكلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر التي تم إطلاقها مؤخراً.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «مع بداية هذا العام الدراسي الجديد، تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامها بترسيخ مكانتها الريادية وتصدر مسيرة التحول في التعليم العالي.
ويمثل كل عام جديد بداية فصل حافل في رحلتنا الأكاديمية، ويأتي هذا العام الدراسي حاملاً رؤية متجددة واستراتيجية متطورة، تستند إلى حزمة من المشاريع التحولية والمبادرات الرائدة التي تستهدف تمكين قطاع التعليم من مواكبة التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق غاية الجامعة المنشودة في الارتقاء بمنظومة التعليم الذكي».
وتسعى الجامعة إلى تقديم باقة من البرامج الأكاديمية المبتكرة والشهادات الدراسية المعتمدة، مستندة إلى رؤية استباقية في التعليم العالي، واستراتيجية للتعليم تقوم على ركائز التعلم مدى الحياة والجودة والتميز، يتم تطبيقها من خلال منظومةٍ متكاملة من الخدمات الأكاديمية التي توظف أحدث التقنيات في جميع كلياتها.