«حمدان بن محمد الذكية» تستقبل المتعلمين لخريف 2025

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن استقبال المتعلمين مع انطلاق الفصل الدراسي لخريف 2025، في رحلة تعليمية جديدة هدفها اكتساب المعارف الأكاديمية والمهارات المتطورة والتجارب الإبداعية الملهمة.

ويمثل هذا الفصل الدراسي بداية مرحلة واعدة في حياة المتعلمين، تتيح لهم استكشاف آفاق غير محدودة من الفرص الأكاديمية والمهنية التي تمكّنهم من تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

ويشهد هذا الفصل الدراسي طرح برامج أكاديمية جديدة مثل بكالوريوس العلوم في الاستدامة والاقتصاد الأخضر وماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة ضمن «كلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر»، في خطوة تعزز التزام الجامعة بمواجهة التحديات العالمية، وتأهيل جيل من الكوادر المتخصصة في مجالات الاقتصاد الأخضر.

وتستقبل الجامعة في هذا الفصل الدراسي 73 عضواً جديداً من هيئة التدريس في مختلف كلياتها، شملت كلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية التعليم الإلكتروني، إلى جانب أعضاء في كلية الدراسات الصحية والبيئية، وكلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر التي تم إطلاقها مؤخراً.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «مع بداية هذا العام الدراسي الجديد، تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامها بترسيخ مكانتها الريادية وتصدر مسيرة التحول في التعليم العالي.

ويمثل كل عام جديد بداية فصل حافل في رحلتنا الأكاديمية، ويأتي هذا العام الدراسي حاملاً رؤية متجددة واستراتيجية متطورة، تستند إلى حزمة من المشاريع التحولية والمبادرات الرائدة التي تستهدف تمكين قطاع التعليم من مواكبة التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق غاية الجامعة المنشودة في الارتقاء بمنظومة التعليم الذكي».

وتسعى الجامعة إلى تقديم باقة من البرامج الأكاديمية المبتكرة والشهادات الدراسية المعتمدة، مستندة إلى رؤية استباقية في التعليم العالي، واستراتيجية للتعليم تقوم على ركائز التعلم مدى الحياة والجودة والتميز، يتم تطبيقها من خلال منظومةٍ متكاملة من الخدمات الأكاديمية التي توظف أحدث التقنيات في جميع كلياتها.