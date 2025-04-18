جامعة حمدان الذكية تحتفي بخريجي البرامج المهنية والمتميزين

نظّمت جامعة حمدان بن محمد الذكية حفلاً لتكريم خريجي البرامج المهنية والطلبة المتميزين علمياً، في خطوة تجسد التزام الجامعة بترسيخ ثقافة التميز وتعزيز مفاهيم التعلم مدى الحياة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

ويأتي هذا التكريم ضمن رؤية الجامعة لتطوير مسارات تعليمية وتدريبية مرنة ومبتكرة، تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية مثل إدارة الأعمال، الجودة، القطاع المصرفي، الرعاية الصحية، البيئة، والتعلم الذكي، وتزوّد الدارسين بالمهارات والمعرفة التي تعزز جاهزيتهم لصناعة المستقبل والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.

وشهد الحفل تكريم 110 خريجين من مسار التعلم مدى الحياة، و93 طالباً متميزاً من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، في أجواء احتفالية عكست فخر الجامعة بإنجازات طلبتها ودعمها المتواصل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة إن الحفل يأتي تكريماً لفاعليتين محوريتين تستلهم منهما الجامعة رؤيتها، من خلال كلمتين ملهمتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأولى موجهة إلى خريجي مسار التعلم مدى الحياة حين قال: (لا تتوقفوا عن العلم. العلم هو الذي يصنع الحياة. ومن يتوقف عن التعلم، يتوقف عن الحياة)، والثانية إلى المتميزين علمياً بقوله:

(التميز رحلة وليس وجهة). وأضاف أن الجامعة تتطلع مستقبلاً إلى أن يُقام هذا الحفل التكريمي ضمن الفعالية الرسمية السنوية للجامعة، بما يعزز من روح الانتماء والتميز، موجهاً الشكر لأولياء الأمور على دعمهم المتواصل ومشاركتهم في هذا الإنجاز. ويؤكد هذا الحدث حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على تمكين الدارسين عبر بيئة تعليمية رقمية مبتكرة، وتوظيف تقنيات التعليم الذكي في تقديم برامج مهنية مرنة تواكب تطلعات الأفراد واحتياجات سوق العمل.