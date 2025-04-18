منتدى يعزز ثقافة الوقف لدى الطلبة في دبي

نظمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي منتدى ثقافياً لعدد من طلبة مدارس البحث العلمي في إمارة دبي وذلك بهدف تعزيز مفاهيم البذل والعطاء الإنساني المستدام في أوساط الطلاب والطالبات وإداريي المدرسة.

حضر المنتدى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ونائبه خالد آل ثاني وعدد من رؤساء الوحدات التنظيمية قي المؤسسة إلى جانب عدد من موظفي المؤسسة. وتضمن المنتدى زيارة عملية لعدد من إدارات المؤسسة شارك خلالها مديرو المكاتب التنظيمية بمجموعة من الرؤى والأفكار المبتكرة حول أهمية الوقف ودوره في تلبية الاحتياجات المجتمعية بما فيها التعليم.

كما استعرض المنتدى مجموعة من الأوقاف المبتكرة، إضافة إلى تقديم لمحة تاريخية عن أهم الأوقاف في مختلف دول العالم. وقدم عبدالله راشد السويدي من إدارة الوقف محاضرات تفاعلية عن الوقف ومفاهيم البذل والعطاء وسلط الضوء على المشروعات الوقفية المبتكرة وحضر المنتدى نحو 80 طالباً وطالبة وإدارياً من مدارس البحث العلمي.

وأكد علي المطوع حرص المؤسسة على نشر ثقافة الوقف بين مختلف فئات المجتمع، وتضع الطلبة ضمن مقدمة أولوياتها وأهداف خططها وبرامجها.