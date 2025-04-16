«ربدان» تستضيف طلبة من إندونيسيا والولايات المتحدة

استضافت أكاديمية ربدان، خلال الفصل الدراسي الحالي، 6 طلاب من جامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية، وجامعة الدفاع الإندونيسية، ضمن برنامج التبادل الطلابي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التميُّز الأكاديمي وتطوير المهارات المهنية وتعميق التفاهم الثقافي لدى الطلاب، في إطار التزامها بتوفير تجربة تعليمية عالمية المستوى.

ويعزِّز البرنامج فرص التبادل الطلابي من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة في العالم، منها جامعة فرجينيا كومنولث في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الدفاع الإندونيسية في إندونيسيا، وجامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية.

ويتيح البرنامج للطلاب دراسة مساقات أكاديمية متخصِّصة، والانضمام إلى أنشطة ثقافية متنوّعة، والاستفادة من فرص بحثية تعاونية، ما يُسهم في توسيع آفاقهم الأكاديمية واكتساب خبرات عملية متميِّزة.

وتسعى «ربدان» إلى توسيع نطاق برنامج التبادل الطلابي مستقبلاً ليشمل طلاباً من جامعات داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى دعم التعاون الأكاديمي المحلي، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والطوارئ وإدارة الأزمات.

وقالت سامية سالم الساعدي، المسجّل العام في الأكاديمية، إن برنامج التبادل الطلابي يعد منصة مهمة لتعزيز جاهزية الطلبة وصقل مهاراتهم الأكاديمية والثقافية، مؤكدة التزام الأكاديمية بتوفير فرص تعليمية عالمية تُمكِّن الطلبة من التفاعل مع ثقافات متنوّعة، واكتساب خبرات نوعية، والاستعداد للنجاح في بيئات العمل الدولية المتغيرة.

ويُسهم برنامج التبادل الطلابي في تمكين الطلبة من اكتساب معارف متقدِّمة، والانفتاح على الثقافات المختلفة، وخوض تجارب تعليمية متميِّزة في التخصُّصات الحيوية التي تقدِّمها الأكاديمية، ما يُسهم في إعدادهم للفرص والتحديات المستقبلية.