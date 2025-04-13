راشد بن حمدان يزور فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار

زار الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العالمية لمسابقة FFL، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل في مدينة هيوستن الأمريكية، وذلك بعد تأهله بالفوز في المسابقتين المحلية والوطنية للروبوت.

والتقى الشيخ راشد خلال زيارته، أمس، في مقر المؤسسة بدبي، بحضور عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، بأعضاء الفريق من الطلبة، إلى جانب الطاقم الإداري والفني، حيث اطّلع على استعداداتهم وتحضيراتهم للبطولة.

وأعرب الشيخ راشد عن بالغ فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه الفريق وتأهله لتمثيل دولة الإمارات في النهائيات العالمية، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق نتائج مشرّفة تعكس قدرات أبناء الوطن وطموحاتهم العلمية.

وأوضح القائمون على البرنامج أن المنافسات المحلية والوطنية شهدت مشاركة 169 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا على مرحلتين للتأهل إلى التصفيات النهائية، حيث تأهل 40 فريقاً للتنافس على لقب «بطل المسابقة» على المستوى الوطني.

وتتضمن المسابقة العالمية أربعة أقسام رئيسية هي: «تحدي مهام الروبوت» ويقوم خلاله الطلبة بتصميم، وبناء، وبرمجة روبوت ذاتي القيادة قادر على تنفيذ مهام محددة على طاولة مخصصة، بهدف تحقيق أعلى النقاط، و«تصميم الروبوت» ويركز على عرض الفرق لتصميماتها الهندسية ومدى قدرتها على تطوير وتحسين أداء الروبوت بشكل احترافي ومبتكر، و«المشروع الهندسي» ويقدم فيه كل فريق مشروعاً يخدم موضوع هذا العام «الحياة البحرية والحفاظ عليها»، ويتم تقييمه من حيث الجدوى، الأصالة، القيمة العلمية، الأثر الواقعي، التصميم الهندسي، إضافة إلى الجوانب المالية والإدارية، والقسم الرابع «القيم الأساسية والعمل الجماعي» ويعكس قدرة الفريق على التعاون، توزيع المهام، الروح الرياضية، والعمل بروح الفريق.

وقد عبّر أعضاء الفريق عن سعادتهم بهذه الإنجازات، مؤكدين تطلعهم لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة العالمية، من خلال تعزيز مهاراتهم في البرمجة والهندسة، وتقديم مشروعهم المبتكر أمام لجنة تحكيم دولية.