دراسة بجامعة الإمارات تكشف عن أصول الماء في الكون وتنال اهتماماً عالمياً

نشر فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة دراسة علمية في مجلة Nature Astronomy، إحدى أبرز الدوريات العالمية في مجال الفلك، كشفت عن أدلة جديدة تشير إلى أن الماء كان موجوداً في الكون قبل تشكّل اللبنات الأساسية لمجرتنا، مما يعيد تشكيل الفهم العلمي لنشأة المياه وإمكانية الحياة في المراحل المبكرة من الكون.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف، الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء بجامعة الإمارات والمؤلف الرئيس للدراسة، أن البحث يسلط الضوء على دور المستعرات العظمى الأولى في تكوين الماء.

وحظيت الدراسة باهتمام عالمي واسع، حيث تم اختيارها للتغطية في Nature Press، كما نُشرت عنها تقارير في Scientific American وNew Scientist ووسائل إعلامية علمية أخرى، ما يعكس أهمية النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي.