«كهرباء دبي» تثري التجربة التعليمية لآلاف الطلاب

يسهم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز معارف الطلاب بالمدارس والجامعات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية، والعروض التفاعلية، والتجارب العملية المبتكرة، في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي المجتمعي ودعم العملية التعليمية.

ويهدف المركز إلى تزويد الطلاب بالمعارف والخبرات العملية وفق أعلى المعايير العالمية لدعم تقدمهم الأكاديمي وتشجيعهم على اختيار المسارات المهنية المستدامة والمهن الخضراء.

ومنذ إنشائه، استضاف المركز أكثر من 30 مؤسسة أكاديمية من مختلف المراحل التعليمية، ونظم العديد من الجلسات وورش العمل والبرامج التعليمية التي مكَّنت آلاف الطلاب من تعزيز معارفهم النظرية وتطوير قدراتهم العملية في مجالات الطاقة الشمسية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويقدم المركز عروضاً تفاعلية وتجارب عملية مبتكرة تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة بأسلوبٍ سلس وسهل الفهم، يتماشى مع الاحتياجات التعليمية لمختلف الفئات العمرية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار حرصنا على تمكين الشباب وتعزيز معارفهم وخبراتهم في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، يوفر مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بيئة تعليمية مثالية تدعم قدرات الشباب وتسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال تشجيعهم على الإبداع والابتكار لاستنباط حلول مستدامة تعزز من مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتدعم جهود الوصول إلى الحياد الكربوني.

وفي هذا الإطار، نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة المحلية والعالمية، لتوفير الدعم اللازم للشباب وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات العالمية في قطاع الطاقة، فتمكين الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

يمكن لزوار المركز الاستمتاع بعروض بصريّة مُبتكرة باستخدام تقنيات مثل طائرات الدرونز والهولوغرام، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية مثل الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة.

وباستخدام تقنية الميتافيرس، ويتيح المركز تجربة افتراضية تأخذ الزوار في رحلة مميزة داخل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

كما يوفر المركز تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في تقنيات الطاقة النظيفة.