«رواد التميز التربوي التنفيذي» برنامج لتمكين الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

أطلقت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، بالتنسيق مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، برنامجاً تطويرياً نوعياً تحت عنوان «رواد التميز التربوي التنفيذي».

وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين نخبة من المعلمين الفائزين بالجائزة، وتعزيز دورهم في قيادة التغيير التربوي وإحداث الأثر الإيجابي، متسلحين بأفضل المهارات والأدوات التعليمية وأرقى الممارسات المتبعة عالمياً.

واستقبلت دولة الإمارات وفداً من المعلمين من مختلف الدول المشاركة في الجائزة، حيث انطلقت الزيارة التدريبية في إمارة أبوظبي، وشملت برنامجاً مكثفاً صمم ليربط بين التأهيل الأكاديمي والتجربة الثقافية التفاعلية، بما يعزز من العمق المهني والإنساني للمشاركين.

وتضمن جدول الزيارة يومين من التدريب التربوي المتخصص، شمل جلسات تدريبية تفاعلية وورشاً تطبيقية متقدمة.

كما تخللت البرنامج زيارات ثقافية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية ومتحف اللوفر أبوظبي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين للتعرف على ملامح الهوية الثقافية لدولة الإمارات، والتفاعل مع مفاهيم الإرث الحضاري والمعرفة والانفتاح، التي تشكل جزءاً من الفلسفة التربوية التي تنطلق منها الجائزة.

نهج شامل

حمد الدرمكي

من جهته، شدد الدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، على أن البرنامج يمثل ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير قطاع التعليم وتعزيز ثقافة التميز والإبداع في المجال التربوي، وذلك من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل يهدف إلى ترسيخ مكانة المعلم وتمكينه ليكون محوراً لصناعة التغيير الإيجابي.

كما أوضح الدكتور الدرمكي أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المعلمين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ليكونوا رواداً في القيادة التحويلية، قادرين على ابتكار حلول تعليمية مستدامة وأدوات تكنولوجية متطورة، وتنمية مهارات التفكير التحليلي، بما يسهم في بناء مجتمعات مؤثرة، تلهم الأجيال القادمة.

مي الطائي

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «يعكس البرنامج نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في التمكين التربوي لمستقبل التعليم، فقطاع التعليم قطاع متجدد بشكل مستمر، ويتطلب مهارات تربوية تكون على قدر كبير من التميز والمهنية، وهو ما يسعى إليه البرنامج».

