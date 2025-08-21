«طرق دبي» تستعد لـ«العودة إلى المدارس» بمشاريع ومبادرات مبتكرة

استعدت هيئة الطرق والمواصلات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، عبر وضع خطة متكاملة تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات التوعوية المبتكرة الموجهة للطلبة والسائقين وأولياء الأمور.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار حرص وسعي الهيئة نحو رفع مستوى الوعي المروري لدى الطلبة كأحد أهم محاور استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، ودعماً للحملة التوعوية التي تقودها وزارة الداخلية على مستوى إمارات الدولة تحت شعار: «السلامة المرورية لطلبة المدارس».

برامج فعالة

وتستأنف الهيئة العمل ببرامجها التوعوية، التي تزيد على 4 برامج فعالة، منها برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» للمرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية.

كما ستعمل الهيئة على دعم الفعاليات المدرسية الكبيرة في بداية العام الدراسي، إلى جانب توفير هدايا تثقيفية للطلبة مطبوع عليها روابط إلكترونية تقودهم إلى تصاميم إلكترونية موضح فيها تعليمات السلامة المرورية بطريقة جذابة.

دعم السلامة

وتعقيباً على ذلك قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تؤكد الهيئة حرصها على تعزيز ودعم السلامة المرورية في مناطق المدارس ولجميع الطلبة والعاملين في مجال التعليم في إمارة دبي.

وذلك من خلال خطة موسعة لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتعاون مع شركائنا في القيادة العامة لشرطة دبي تشتمل على توجيه السائقين وأولياء الأمور بالإرشادات الصحيحة للسلوكيات المرورية الصحيحة عند توصيل الطلبة من وإلى المدارس.

بالإضافة إلى توزيع هدايا توعوية، تختص بإرشادات السلامة، على أولياء الأمور، وهدايا للطلبة تضم رسائل توعوية حول عبور الشارع من الأماكن المناسبة، وتجنب مناطق الخطر حول الحافلة المدرسية أو مركبة العائلة عند الصعود أو النزول».

وأضاف البنا: «نتوقع أن يصل عدد الطلبة في مدارس دبي هذا العام إلى 400000 طالب، موزعين على أكثر من 230 مدرسة حكومية وخاصة، وينتمون إلى أكثر من 185 جنسية وثقافة مختلفة، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة من بينها توفير أفضل الظروف والخدمات لتحسين وتهيئة البيئة التعليمية، ولتجنب الحوادث المرورية».

مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات أسهمت بشكل رئيسي، مع شركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إبقاء مدارس دبي خالية من الوفيات المرورية خلال الأعوام الماضية، حيث سجلت مدارس دبي صفر وفيات منذ العام 2010.

اللوحات الإلكترونية

وقال البنا: «تعمل الهيئة على توسيع نظام اللوحات الإلكترونية بالقرب من مناطق المدارس، التي تشير إلى سرعة السائق مع إضافة بعض التعديلات التي تدعو السائقين إلى تخفيف السرعة والالتزام بربط حزام الأمان.

كما تستمر الهيئة في نشر رسائل توعوية للسائقين وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الخارجية في الشوارع، وعبر مراكز خدمة المتعاملين.

وستعمل كذلك مع شركائها في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على نشر رسائل توعوية للطلبة وأولياء أمورهم، وسوف تزودهم بالتعليمات اللازمة لتجنب الحوادث المرورية في مناطق المدراس».

وخلال السنوات الماضية عملت الهيئة على تطبيق مشروع مناطق المدارس (School Zones) الذي شمل تخفيض حد السرعة عند مناطق المدارس، وتوفير وسائل تهدئة مرورية.

وتركيب لوحات إرشادية ذكية، وتنفيذ معابر آمنة للمشاة، ووضع علامات أرضية ملونة بالأحمر مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية (منطقة مدارس) للتأكيد على السائقين أنهم داخل منطقة مدارس.

إجراءات السلامة

ودعا البنا، مع بداية الموسم الدراسي الجديد، الجهات المعنية وجميع أولياء الأمور والسائقين إلى الالتزام التام بإجراءات السلامة المرورية عند توصيل أبنائهم من وإلى المدارس. ويشمل ذلك استخدام المناطق المخصصة للنزول والصعود والامتناع عن التوقف في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو مركبات الطوارئ، والوقوف عند إشارات ولوحات الحافلات المدرسية.

وأكد أهمية اليقظة والانتباه لحركة الطلبة في محيط المدارس وخفض السرعة والالتزام باللوحات والإشارات المرورية، حيث تشكل هذه السلوكيات جداراً من الحماية للطلبة، وتسهم في انطلاقة آمنة لعام دراسي ملهم خالٍ من الحوادث.