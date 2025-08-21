«طرق دبي» تستعد لـ«العودة إلى المدارس» بمشاريع ومبادرات مبتكرة

وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار حرص وسعي الهيئة نحو رفع مستوى الوعي المروري لدى الطلبة كأحد أهم محاور استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، ودعماً للحملة التوعوية التي تقودها وزارة الداخلية على مستوى إمارات الدولة تحت شعار: «السلامة المرورية لطلبة المدارس».
برامج فعالة
كما ستعمل الهيئة على دعم الفعاليات المدرسية الكبيرة في بداية العام الدراسي، إلى جانب توفير هدايا تثقيفية للطلبة مطبوع عليها روابط إلكترونية تقودهم إلى تصاميم إلكترونية موضح فيها تعليمات السلامة المرورية بطريقة جذابة.
دعم السلامة
وذلك من خلال خطة موسعة لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتعاون مع شركائنا في القيادة العامة لشرطة دبي تشتمل على توجيه السائقين وأولياء الأمور بالإرشادات الصحيحة للسلوكيات المرورية الصحيحة عند توصيل الطلبة من وإلى المدارس.
بالإضافة إلى توزيع هدايا توعوية، تختص بإرشادات السلامة، على أولياء الأمور، وهدايا للطلبة تضم رسائل توعوية حول عبور الشارع من الأماكن المناسبة، وتجنب مناطق الخطر حول الحافلة المدرسية أو مركبة العائلة عند الصعود أو النزول».
مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات أسهمت بشكل رئيسي، مع شركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إبقاء مدارس دبي خالية من الوفيات المرورية خلال الأعوام الماضية، حيث سجلت مدارس دبي صفر وفيات منذ العام 2010.
اللوحات الإلكترونية
كما تستمر الهيئة في نشر رسائل توعوية للسائقين وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الخارجية في الشوارع، وعبر مراكز خدمة المتعاملين.
وستعمل كذلك مع شركائها في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على نشر رسائل توعوية للطلبة وأولياء أمورهم، وسوف تزودهم بالتعليمات اللازمة لتجنب الحوادث المرورية في مناطق المدراس».
وخلال السنوات الماضية عملت الهيئة على تطبيق مشروع مناطق المدارس (School Zones) الذي شمل تخفيض حد السرعة عند مناطق المدارس، وتوفير وسائل تهدئة مرورية.
وتركيب لوحات إرشادية ذكية، وتنفيذ معابر آمنة للمشاة، ووضع علامات أرضية ملونة بالأحمر مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية (منطقة مدارس) للتأكيد على السائقين أنهم داخل منطقة مدارس.