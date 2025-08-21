«القلب الكبير» تطلق حملتها السنوية لدعم الطلبة المحتاجين

أطلقت «مؤسسة القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بدعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، حملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، التي تركز على دعم الطلبة من الأسر المقيمة ذات الدخل المحدود، من المنتسبين لـ«مركز القلب الكبير التعليمي» في الشارقة.

وضمان حصولهم على المستلزمات الدراسية الأساسية التي تمكنهم من بدء عامهم الدراسي الجديد. ودعت المؤسسة أفراد المجتمع للمشاركة في تجربة إنسانية عملية من خلال الفعالية التي تنظمها اليوم وحتى 31 أغسطس الجاري في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة.

حيث يمكن للراغبين زيارة المنصة التفاعلية للمؤسسة في الطابق الثالث بجانب هوم سنتر، لشراء صندوق مدرسي وتعبئته بالمستلزمات الدراسية الأساسية، ليتم تسليمه مباشرة إلى الطلاب المستفيدين من الحملة.

ودعت «القلب الكبير» الأفراد إلى دعم الحملة من خلال التبرع بمبلغ 200 درهم، لتوفير باقة تتضمن المستلزمات المدرسية الأساسية لطالب واحد. كما توفر الحملة للجمهور فرصة إحداث تأثير إيجابي أكبر من خلال خيارات أشمل.