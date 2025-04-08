محمد الشرقي يطلع على الخطة الاستراتيجية لجامعة الفجيرة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، مدير جامعة الفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء، على خطة الجامعة ووضعها الشامل وبرامجها التي تخدم تحقيق أهدافها، نحو مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها في قطاع التعليم العالي وتطوير منظومة التعليم في إمارة الفجيرة.

وأشار سموه، إلى الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمواكبة احتياجات المؤسسات التعليمية في الإمارة، بما يضمن نجاح سير العمل في برامجها وخططها، وتطبيقها أفضل الممارسات في مجال التعليم وفق أحدث المتطلبات والمتغيرات التي توائم سوق العمل.

كما وجه سموه، بالتركيز على توظيف أفضل الممارسات التطبيقية في مجال البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في برامج الجامعة ومشاريعها.

في شأن آخر، أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الأولوية التي توليها حكومة الإمارات لقطاع الرعاية الصحيّة، والتطوير المستمر في منظومة عمل مؤسسات القطاع الطبي واعتمادها أفضل الممارسات التي تخدم توّجهات الدولة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة «بيورهيلث»، والفريق المرافق. ونوّه سموّه بدعم ومتابعة صاحب السمو حاكم الفجيرة، لقطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مختلف مؤسساته في الفجيرة.

وضمان مواكبته لمتطلبات التحوّل التنموي الشامل على مستوى القطاعات الحيوية كافة في الإمارة، والدولة. واطّلع سموّه خلال اللقاء، على سير العمل في «مستشفى الشيخ خليفة التخصصي» بإمارة الفجيرة، ومراحل تشغيله، والأقسام والتخصصات الطبيّة فيه إلى جانب الخدمات الصحية التي يقدمها ومعاييرها المتبعة.

ووجّه سموه، بضرورة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مقاييس الكفاءة والجودة، بما يرتقي بجودة حياة الأفراد، ويسهم في بناء منظومة صحية متكاملة ومتطورة في المجتمع.