ساعات مرنة لموظفي الحكومة الاتحادية لمرافقة أبنائهم بافتتاح العام الدراسي

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة بشأن سياسة "العودة إلى المدارس"

وقالت الوزارة: استناداً لسياسة العودة إلى المدارس المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وإلحاقاً لتعاميم الهيئة الصادرة بهذا الخصوص، يسر الهيئة أن تعمم على كافة الوزارات والجهات الاتحادية مضمون السياسة المشار إليها أعلاه وذلك من أجل تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة الواردة فيها، وفق المحاور التالية:

المحور الأول:

اليوم الدراسي الأول المرحلة الابتدائية فما فوق

1 يمنح الموظف المرونة في الحضور والانصراف في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد لاصطحاب أبنائه من وإلى المدرسة أو المنزل.

2 لا تزيد مدة المرونة المذكورة أعلاه عن إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الدراسي الأول.

المحور الثاني

الدوام المرن في الأسبوع الأول لرعاية أطفال الحضانة ورياض الأطفال

1 يمنح الموظف عن كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد المرونة في الحضور والانصراف لاصطحاب أبنائه من وإلى الحضانة أو المنزل.

2. لا تزيد مدة المرونة المذكورة أعلاه عن إجمالي ثلاث ساعات في كل أيام الأسبوع الأول.

*يراعى اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة.

*تمنح المرونة في الحضور والانصراف وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجهة وبموافقة المدير المباشر.

المحور الثالث

الدوام المرن في المناسبات والظروف الأخرى المتعلقة بالعام الدراسي





1 يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه: تفعيلاً للائحة مجالس أولياء الأمور.

2 يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.