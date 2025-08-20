شرطة رأس الخيمة تعلن جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد

أكملت شرطة رأس الخيمة استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد مطلع الأسبوع المقبل، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتنظيم حركة السير أمام المجمعات التعليمية والمدارس الحيوية في مختلف مناطق الإمارة؛ للحفاظ على سلامة الطلبة وتأمين وصولهم الآمن إلى مدارسهم.

وأكد العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خلال الاجتماع الخاص بحملة السلامة المرورية لطلبة المدارس، الذي عُقد بحضور ممثلين عن إدارة العمليات المركزية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة مواصلات الإمارات، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، الجاهزية والاستعداد الدائمين للوحدات الشرطية المعنية كافة؛ لاستقبال العام الدراسي.

وأوضح أن دوريات الشرطة التابعة لإدارة المرور والدوريات بالتعاون مع جميع مراكز الشرطة الشاملة على طول النطاق الجغرافي لرأس الخيمة ستكثف وجودها وانتشارها في الطرقات الرئيسية.

وعلى الدوارات، والمدارس الحيوية؛ للإشراف على عملية التنقل الآمن من وإلى المدارس والمجمعات التعليمية وضمان وصول الطلبة بسلامة وأمان، مشيراً إلى نزول جميع الضباط المعنيين من إدارة المرور والدوريات في اليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي إلى الميدان لتعزيز الوجود الشرطي؛ سعياً وراء توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة وذويهم.

وتخلل الاجتماع استعراض النقاط الساخنة، التي تمثل المجمعات التعليمية والمدارس الهامة، وفقاً لمناطق اختصاص مراكز الشرطة الشاملة على مستوى رأس الخيمة التي تتطلب وجود دوريات الشرطة أمامها في الفترتين الصباحية وما بعد الظهيرة؛ لتنظيم حركة السير وانسيابيتها.