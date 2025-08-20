شرطة عجمان تعزز التوعية المرورية لسائقي الحافلات المدرسية

ضمن فعاليات حملة صيف بلا حوادث، ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات محاضرة توعية مرورية مخصصة لسائقي الحافلات المدرسية في مواصلات الإمارات حول السلامة المرورية وقوانين السير والمرور، وذلك في إطار سعي شرطة عجمان لتعزيز أمن وسلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

ونفذ فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدوريات الخطة التوعية التي استهدفت سائقي الحافلات المدرسية في مؤسسة مواصلات الإمارات، بشرح الإرشادات الخاصة بنقل الطلبة بالحافلات بلغة الأوردو، ومناقشة مواد المخالفات المتعلقة بالمركبات الثقيلة، وأهمية الحفاظ على سلامة الطلبة من قبل سائقي الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية على الحضور والعاملين بالمؤسسة.

ودعت شرطة عجمان سائقي الحافلات إلى الالتزام باشتراطات النقل السليم للطلبة، واتباع قوانين السير والمرور المعمول بها في دولة الإمارات، مؤكدة أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.