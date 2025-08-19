1000 معلم لتدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات خطة متكاملة لإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس، ضمن توجهها نحو تعزيز المهارات المستقبلية لدى الطلبة، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتغير.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التى نظمت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، و‎آمنة آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة.

ورداً على سؤال "البيان"، أوضحت الوزارة أن المادة مستقلة ولها حصص ثابتة، وبحسب تفاصيل الخطة، فقد حُددت الحصص التدريسية للمادة بشكل تدريجي، حيث سيحصل طلبة الصفين الأول والثاني على حصتين أسبوعياً، فيما خُصصت حصة واحدة أسبوعياً لطلبة الصف الثالث، بما يضمن استيعاب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي بصورة متوازنة مع بقية المناهج.

كما أكدت الوزارة أن تدريس المادة سيُسند إلى أكثر من 1000 معلم جرى تأهيلهم وتدريبهم خصيصاً لتدريس هذا التخصص الحديث، بما يعزز من جودة التنفيذ داخل الصفوف الدراسية، ويتيح للطلبة فرصة التفاعل مع مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلوب مبسط ومبتكر.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق تدريس المناهج المستقبلية، وضمان مخرجات تعليمية قادرة على تزويد الطلبة بمهارات نوعية تعكس مكانة الدولة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة.



