«دبي العطاء» لا تنوي إطلاق مشاريع خارج نطاق التعليم حالياً

كشف الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء لـ«البيان»، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المساهمات والتفاعل مع «دبي العطاء» خلال السنوات الأخيرة منذ جائحة كوفيد19.

وأن هناك زيادة واضحة في الوعي بأهمية التعليم أداة للتغيير، ما انعكس إيجاباً على حجم التبرعات ومستوى المشاركة في أنشطة «دبي العطاء»، وذلك بفضل الدعم المتزايد من مجتمع دولة الإمارات، سواء من حيث التبرعات أو المشاركة المجتمعية والتطوع.

مؤكداً أنه يتم تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية المبتكرة والمستدامة لتحسين جودة التعليم وزيادة فرص الحصول عليه، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، وبين أن العمل يجرى لتوسيع الانتشار ليشمل مناطق تعاني من أزمات إنسانية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المحلية عبر تدريب المعلمين والقادة لضمان بقاء التعليم في صدارة الأولويات الإنسانية والتنموية.

ولا توجد في الوقت الحالي خطط لإطلاق مشاريع جديدة خارج نطاق التعليم، حيث تواصل المؤسسة توسيع نطاق تأثيرها وتركيزها على تطوير حلول تعليمية مبتكرة ومستدامة.

حيث تعمل على توسيع نطاق مبادراتها المستقبلية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات والمنظمات المحلية والدولية، وأنه على مدار السنوات، أظهرت «دبي العطاء» نتائج ملموسة وأثراً واضحاً في حياة الملايين، ما أكد أن المؤسسة على الطريق الصحيح في مسيرتها نحو إحداث تغيير حقيقي في الأنظمة التعليمية العالمية.

وقال الدكتور القرق، إن عام 2024 الأكثر نشاطاً منذ الجائحة، حيث سجلنا نمواً في حجم التبرعات والمشاركة المجتمعية، مع تزايد إقبال الأفراد والشركات على دعم مبادراتنا التعليمية، ويعود ذلك إلى استراتيجياتنا المبتكرة في جمع التبرعات، وتعزيز الشراكات، وإطلاق حملات توعية واسعة النطاق، إضافة إلى التوسع في فرص التطوع والمشاركة المباشرة في برامجنا.

وأكد الدكتور القرق أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات الإنسانية المتزايدة، فإن التزام مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعليم والتنمية المستدامة ظل قوياً، بل تعزز بشكل أكبر، وبفضل هذا الزخم، تواصل «دبي العطاء» تنفيذ برامجها التعليمية وإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأطفال والشباب حول العالم.

وأشار الدكتور القرق إلى أن أهم مصادر تمويل «دبي العطاء»، تتمثل في تبرعات القطاع الخاص، إضافة إلى الأفراد، الذين يلعبون جميعاً دوراً محورياً في دعم برامج المؤسسة التعليمية حول العالم.

حيث تحرص على بناء شراكات قوية مع الشركات التجارية، والمؤسسات المالية، ورواد الأعمال، والمستثمرين لضمان استدامة تمويل مشاريعها وتحقيق تأثير طويل الأمد، منوهاً بأن المؤسسة تُطلق حملات دورية لجمع التبرعات تستهدف الأفراد والشركات الرائدة في مختلف القطاعات، ما يعزز مساهمات القطاع الخاص في تطوير أنظمة التعليم وتعزيز الوصول إلى فرص التعلم للأطفال والشباب.

منصة رقمية

ولفت الدكتور القرق إلى أن وجود منصة رقمية لجمع التبرعات مرخصة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، يتيح للشركات والأفراد فرصة دعم القضايا التعليمية التي تتماشى مع أهدافهم المجتمعية، وتمكن هذه المنصة المانحين من تتبع مساهماتهم والتأكد من وصولها إلى البرامج والمبادرات.

وأكد الدكتور القرق، أن «دبي العطاء» توفر فرصاً مبتكرة للشركات والأفراد للمساهمة بطرق متنوعة، بما في ذلك التمويل المشترك للمشاريع، والتبرعات المؤسسية، وحملات التبرع الرقمية، ما يعزز التفاعل مع المجتمع ويضمن استدامة دعم برامجها التعليمية حول العالم، وبين أنه تم تصميم وتنفيذ عشرات البرامج وفقاً لمتطلبات وتفضيلات الجهات المانحة، ما يضمن تحقيق تأثير ملموس يتماشى مع أولوياتهم.