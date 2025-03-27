أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن فتح باب التسجيل لمنحة ماجستير «تربية الموهوبين والمتفوقين» للمعلمين والتربويين المواطنين العاملين في الميدان التعليمي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات، على أن يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 30 أبريل المقبل.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المعلمين والتربويين في الميدان التربوي للتخصص في تعليم الموهوبين، ويمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الموقع الإلكتروني لجامعة الإمارات.

وقال الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن هذه المنحة الدراسية تأتي في إطار التزام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بتقديم الدعم المستمر للطلبة الموهوبين في دولة الإمارات في المجالات كافة.