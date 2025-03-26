«الشارقة للتعليم الخاص» تعلن فتح باب الشراكات في مبادرة «قُم للمعلم»

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص فتح باب الانضمام لمبادرة «قُم للمعلم»، التي أُطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تأكيداً لمكانة المعلم ونبل رسالته السامية التي يحملها، ودوره المحوري في رسم ملامح الحاضر وصياغة المستقبل، باعتباره نافذة الانطلاق نحو الغد، ومفتاحاً من مفاتيح التقدم والتطور والوصول إلى تنمية مستدامة.

ودعت الهيئة القطاعين الحكومي والخاص، إلى المساهمة في دعم المعلمين، من خلال تقديم طلبات المشاركة في المبادرة، مشيرة إلى أن باب الانضمام أو الاستفسار عن شروط ومعايير المشاركة متاح عبر البريد الإلكتروني للهيئة r.teachers@spea.shj.ae.