«دبي الإسلامي» يدعم مشروع «مدارس دبي» بـ 11 مليون درهم

أعلنت مؤسسة «صندوق المعرفة» في دبي عن تجديد شراكتها مع بنك «دبي الإسلامي»، الذي قدم دعماً مالياً بقيمة 11 مليون درهم لصالح مشروع «مدارس دبي» للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق فرص التعليم النوعي للطلبة المستحقين، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية دبي لتوفير تعليم شامل ومستدام.

ويؤكد التعاون المتجدد التزام «دبي الإسلامي» الراسخ بالتنمية الوطنية، حيث يعد التعليم محركاً رئيسياً للتقدم الشامل والمستدام، ويساهم دعم البنك لمبادرات حيوية وفعالة مثل «مدارس دبي» في إرساء نظام تعليمي يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، فضلاً عن أنه يعزز رأس المال البشري من خلال توفير تعليم عالي الجودة وميسور التكلفة، لإعداد الطلاب وتزويدهم بمهارات مستقبلية متقدمة.

كما تتماشى الشراكة مع استراتيجية التعليم 2033، التي تحول نموذج التعليم إلى منظومة تعليمية تركز على المتعلم، وتعزز التعلم مدى الحياة، وتهيئ الطلاب لتحقيق النجاح في عالم سريع التطور.

وبهذه المناسبة قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي: نشكر بنك دبي الإسلامي على تجديد دعمهم لإعداد بيئة تعليمية مميزة في مشروع «مدارس دبي»، يعكس تجديد الدعم من بنك دبي الإسلامي قوة الشراكات التي تبنيها مؤسسة صندوق المعرفة مع القطاع الخاص، كما يؤكد على أن الاستثمار في التعليم لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية.

ونحن في المؤسسة نعمل وفق رؤية واضحة تضع التعليم في صلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو ترسيخ نموذج مستدام يضمن استمرارية الدعم للطلبة المستحقين.

من جانبه، قال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي الإسلامي: يحظى التعليم بمكانة محورية مهمة في نهج دبي الإسلامي ومهمته المتمثلة في دعم المبادرات الحيوية والمساهمة الفاعلة الرئيسية في التنمية المستدامة للدولة، وتنسجم شراكتنا المستمرة مع مبادرة «مدارس دبي» مع تركيزنا الاستراتيجي على تمكين التنمية الوطنية طويلة الأمد من خلال تعزيز التعليم.

كما أنها تمثل التزاماً مشتركاً بتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار ميسورة، من أجل إعداد جيل مؤهل لقيادة المستقبل، نحن في دبي الإسلامي نقدر الجهود الحثيثة لمؤسسة صندوق المعرفة في قيادة هذه المبادرة المهمة، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة دعماً لرؤية دبي طويلة الأمد للنمو الشامل وتنمية رأس المال البشري.

