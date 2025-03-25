100 طالب في مسابقة القرآن بجامعة محمد بن زايد للعلوم

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم مسابقة القرآن الكريم بمشاركة 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات.

وتضمنت المسابقة 4 مستويات، الأول لحفظ القرآن كاملاً مع التجويد، وحصل آدم عيسى عبدالله من الجامعة القاسمية على المركز الأول، والثاني مشتركاً مسعود نور أحمد محمد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وودي ساليه من الجامعة القاسمية، والثالث أيمن الشريفي الإدريسي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وفي المستوى الثاني لحفظ نصف القرآن في فئة الطلبة المواطنين، حصل إبراهيم معمر وعبدالله القايدي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركزين الأول والثاني، وفي ذات المستوى المخصص للطلاب الدوليين، حصل ناصر الدين إبراهيم وهاجر المرابط من الجامعة القاسمية، على المركزين الأول والثاني، والثالث هيبة حسن من جامعة الوصل.

وفي المستوى الثالث لحفظ 5 أجزاء، حصل يوسف البلوشي وصفية علي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركزين الأول والثاني. وفي مستوى حسن الصوت والأداء حصل مفتخر ومحمد الحمادي من جامعة محمد بن زايد للعلوم على المركزين الأول الثالث، وأنس راشد من الجامعة القاسمية على المركز الثاني.