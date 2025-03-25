«التعليم العالي»: تعاون مع هيئة اعتماد برامج التمريض الأمريكية لتطوير المناهج

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً بمفوضية الاعتماد الأكاديمي، مذكرة تفاهم مع هيئة اعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية (ACEN)، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك نحو إثراء جودة برامج التمريض التعليمية، ورفع مستوى المعايير الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي الوطني.

وقال الدكتور أمجد محمد قنديل، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة: «إن هذا التعاون يؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير كافة جوانب منظومة التعليم المهني، لتخريج كفاءات تمريضية عالية الجودة قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية في الدولة والعالم»، لافتاً إلى أن المذكرة تساهم في ضمان توافق برامج التمريض الأكاديمية في الدولة مع متطلبات الاعتماد الدولي، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في مجال التعليم الطبي على مستوى المنطقة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تساهم في تعزيز آليات التقييم الأكاديمي والتعاون البحثي بين المؤسسات التعليمية في الدولة ونظيراتها الدولية، ما يعزز مكانة الدولة وجهة تعليمية رائدة في التخصصات الصحية، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، من حيث توفير فرص متنوعة للطلبة والمدرسين والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة من أحدث التطورات في المناهج وأساليب التدريس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية الرائدة في شتى المجالات والتخصصات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير سياسات وإجراءات ضمان الجودة للبرامج التمريضية في دولة الإمارات، بما يعزز من مصداقيتها واعتمادها دولياً، وتنظيم مراجعات أكاديمية مشتركة بين الجانبين من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم التمريضي، بالتزامن مع تمكين مؤسسات التعليم العالي من الحصول على اعتمادات دولية لبرامج التمريض، بما يعزز من فرص خريجيها للالتحاق بسوق العمل محلياً وعالمياً.

كما تركز المذكرة على تبادل المعارف والخبرات حول أحدث الابتكارات في مجال التعليم في التمريض، وضمان تكامل المناهج مع التطورات الحديثة في الممارسات الطبية.

وأعربت الدكتورة كاثي شابيل، الرئيس التنفيذي للجنة الاعتماد للتعلّم في التمريض بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادتها بالتعاون مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة برامج تعليم التمريض في دولة الإمارات والعمل على إثرائها وتطويرها، لافتة إلى أن الجانبين يجمعهما الالتزام المشترك بضرورة الارتقاء بجودة التعليم التمريضي، معربة عن ثقتها بأن هذه الشراكة الحيوية ستساهم في توفير العديد من الفرص المثمرة للجانبين.

وأضافت أن هيئة اعتماد برامج التمريض التعليمية (ACEN)، تضع مواردها في متناول الطلبة والكوادر التدريسية والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، معربة عن تطلعها إلى مواصلة هذا التعاون للارتقاء معاً بمهنة التمريض حول العالم نحو آفاق جديدة من الجودة والتميز.