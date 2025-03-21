جامعة الإمارات تحيي إرث زايد في الزراعة المستدامة

نظم مجلس الخبراء الزراعي بجامعة الإمارات العربية المتحدة جلسة حوارية بعنوان «الزراعة المستدامة بين أصالة الخبرات المتوارثة والابتكار الحديث»، في بادرة تعكس الوفاء لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتناولت الجلسة دور المجلس المحوري في نقل الخبرات الزراعية المتوارثة من كبار المزارعين إلى الأجيال الجديدة، بما يسهم في تطوير قطاع الزراعة المستدامة والثروة الحيوانية، والحفاظ على التراث الزراعي الوطني، لا سيما زراعة النخيل.

وأكد الدكتور محمد اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، أن اللقاء يجسد أهداف مجلس الخبراء الزراعي في الربط بين الخبرات التقليدية والمعرفة الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة الزراعة والتكيف مع التغيرات البيئية، دعماً للأمن الغذائي في الدولة.

شارك في الجلسة عدد من كبار المزارعين الذين استعرضوا رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطوير القطاع الزراعي، وإسهاماته في تنمية الثروة الحيوانية، وأثر سياساته الزراعية في المجتمع، وشدد المشاركون على أهمية الاستمرار في نهجه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وفي ختام الجلسة، قدم الخبراء نصائح إرشادية للطلبة لتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية، والاستفادة من الدعم المقدم للمبدعين والمبتكرين في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المجتمع، والحرص على الاستفادة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمبدعين والمبتكرين بشكل عام، والقطاع الزراعي بشكل خاص، مما له الأثر الكبير في توفير احتياجات المجتمع وتعزيز الأمن الغذائي.