فريق إماراتي يحصد جائزة «ناسا» لأفضل فريق ملهم

حقق الفريق الإماراتي «INNOVISIONARIES» إنجازاً عالمياً بفوزه بجائزة «أفضل فريق ملهم»، ضمن تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء لعام 2024، الذي شهد مشاركة 93 ألف متسابق من 163 دولة حول العالم، وتقديم عشرة آلاف مشروع مبتكر.

وكان الفريق «INNOVISIONARIES» من إمارة الشارقة والذي حظي بدعم استراتيجي من جامعة دبي إلى جانب الشريك التقني «SPACE.TAYAR»، الوحيد الفائز من دولة الإمارات، بعد أن قدم خطة دراسية مبتكرة لطلاب المدارس الثانوية، تدمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج العلمية، مثل الطقس والجيولوجيا وصحة التربة.

وسيتم تكريم الفرق الفائزة في حفل يقام يوم 4 يونيو المقبل في «مركز غودارد لرحلات الفضاء» بمدينة جرينبلت الأمريكية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أهمية هذه المسابقات في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن فوز فريق الشارقة يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم المبتكرين وتعزيز مهارات الشباب.

وقال المهندس طارق صلاح الدين الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال«جي أي إي»، إن التحدي يعد منصة عالمية لتعزيز الابتكار التكنولوجي.