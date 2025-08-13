إطلاق البرنامج التجسيري للدفعة الخامسة من «معلم وأفتخر» بالشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص البرنامج التجسيري التمهيدي للدفعة الخامسة من برنامج «معلم وأفتخر»، أحد أبرز مشاريعها في مجال إعداد المعلمين وتأهيلهم.

وذلك ضمن مشروع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وضمن توجهات الإمارة نحو بناء منظومة تعليمية مستدامة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص الهيئة على تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها مهنياً وأكاديمياً وفق أعلى المعايير، لتكون قادرة على الإسهام الفاعل في الارتقاء بالقطاع التعليمي، عبر رفد الميدان بكفاءات مؤهلة لقيادة عملية التعلم بأساليب عصرية متكاملة.