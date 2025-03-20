جامعة الإمارات ضمن الأفضل عالمياً لدراسة 22 تخصصاً

تواصل جامعة الإمارات التزامها بالتميز الأكاديمي والتأثير العالمي من خلال تحقيق ترتيب متميز في جميع المجالات الأكاديمية الواسعة للسنة الثالثة على التوالي في تصنيف QS للجامعات العالمية حسب التخصص لعام 2025، حيث تم تصنيف الجامعة ضمن أفضل الجامعات في العالم لدراسة 22 تخصصاً، بزيادة على 20 مادة في العام الماضي، كما أنها تميزت بوجود أكبر عدد من المواد المصنفة بين الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إصدار تصنيف QS للجامعات العالمية حسب التخصص لعام 2025 أخيراً من قبل شركة QS كواكواريللي سيموندس، وهي جهة تحليلية عالمية للتعليم العالي، ويقيم هذا التصنيف أكثر من 18.300 برنامج جامعي من أكثر من 1.700 مؤسسة تعليمية في أكثر من 100 موقع حول العالم، ويغطي 55 تخصصاً أكاديمياً. كما يقيم التصنيف خمسة مجالات أكاديمية رئيسية: الفنون والإنسانيات، الهندسة والتكنولوجيا، علوم الحياة والطب، العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة.

في نسخة 2025، حققت جامعة الإمارات إنجازاً ملحوظاً، حيث تقدم ترتيب الجامعة في 12 تخصصاً، وحافظت على مركزها في 7 تخصصات، كما وتفوقت في تخصصات اللغويات والسياسة والدراسات الدولية في الفئة 251 - 300 و301 - 400 على التوالي. علاوة على ذلك، تم تصنيف الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً في 16 مجالاً متخصصاً، مما يعزز سمعتها كمؤسسة رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي.

وحول هذا الإنجاز، قال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي - مدير جامعة الإمارات بالإنابة - «إن تفوق جامعة الإمارات المستمر في تصنيفات QS يعزز مكانتنا كجامعة شاملة ملتزمة بالتميز الأكاديمي، والبحث المؤثر، والتعاون العالمي».