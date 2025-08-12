جامعة الشارقة تعزز الابتكار في تقنيات «البلوك تشين»

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية بينانس، الذراع التعليمية لمنصة بينانس العالمية الرائدة في مجال تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم، وتطوير المواهب، ودعم الابتكار في تقنيات البلوك تشين والويب 3.

وقّع مذكرة التفاهم، الأستاذ الدكتور معمر بالطيّب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ورايتشل كونلان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في منصة بينانس.

وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج أكاديمية متخصصة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم ورش عمل لبناء القدرات، بجانب استضافة هاكاثونات تقنية وتوفير فرص تدريب ميداني للطلبة، إضافة إلى دعم الأعمال الناشئة وبرامج الإرشاد المهني.

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيّب أن الشراكة تأتي في إطار حرص الجامعة على تمكين الطلبة والباحثين من خلال إتاحة أدوات وتقنيات متقدمة، مشيراً إلى أن التعاون مع بينانس يتيح للجامعة دمج الخبرات العالمية ضمن منظومتها الابتكارية وإعداد الكوادر الوطنية للمساهمة في القطاعات المستقبلية.

من جانبها، أكدت رايتشل كونلان أن هذه الشراكة تعكس التزام بينانس بدعم رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي عبر الاستثمار في الكفاءات المحلية وتعزيز منظومة البحث والتعليم في مجال تقنيات البلوك تشين.

من جهته أوضح الدكتور محمد الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في الجامعة، أن المذكرة تمهّد لإطلاق مشاريع ابتكارية جديدة في مجالات التقنيات الناشئة، ولا سيما الويب 3، مؤكداً حرص الجامعة على تحويل هذه الشراكة إلى نتائج ملموسة تخدم الطلبة والمجتمع.

بدوره قال بدر الكالوتي، مدير النمو الإقليمي في بينانس، إن المذكرة تمثّل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية حيوية ومتكاملة تدعم الطلبة والباحثين ورواد الأعمال، وتسهم في تطوير قطاع البلوك تشين في دولة الإمارات والمنطقة.

وتندرج المذكرة ضمن استراتيجية جامعة الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً للتقنيات المتقدمة، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في دعم منظومات الابتكار والتحول الرقمي محلياً وعالمياً.