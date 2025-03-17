تعاون بحثي لتطوير الزراعة الصحراوية بالمنطقة

وقعت جامعة الشارقة وشركة دافاس برايم الشرق الأوسط للتصنيع اتفاقية نوايا لتعزيز التعاون البحثي في مجال تحسين كفاءة معدن الجلوكونيت كمُحسّن للتربة في ظروف الصحراء الحارة والجافة، وذلك بدمجه مع الفحم الحيوي والمحفزات الحيوية بهدف تطوير الزراعة المستدامة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووقع الاتفاقية الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ومارينا ستروجانوفا، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة دافاس برايم الشرق الأوسط للتصنيع، وذلك بمقر الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى إجراء مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة تركز على تحسين خصائص التربة الصحراوية وزيادة إنتاجيتها من خلال استخدام معدن الجلوكونيت وتطويره.

وسيتم تنفيذ المشروع البحثي على مرحلتين: المرحلة الأولى ستتضمن تجارب في البيوت المحمية لتحديد المزيج الأمثل من الجلوكونيت والفحم الحيوي والمحفزات الحيوية لنمو القمح والخس، أما المرحلة الثانية فستشمل تجارب ميدانية في مزرعة القمح بمنطقة مليحة في الشارقة للتحقق من فعالية هذه المحسنات تحت ظروف الزراعة الحقيقية.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام جامعة الشارقة بدعم البحث العلمي الذي يعالج التحديات الإقليمية الملحة، وخصوصاً في مجال الزراعة المستدامة في ظل ظروف المناخ الصحراوي».