حملة رصدية لتتبع الكويكبات القريبة من الأرض

نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة حملة رصدية متخصصة في رصد وتحليل الكويكبات القريبة من الأرض، والتي تم خلالها رصد كويكبين «RC2 2018» و«Flora 8»، وتُعد هذه أول حملة مخصصة بالكامل لرصد وتتبع الكويكبات القريبة من الأرض يتم تنفيذها من خلال مرصد الشارقة الفلكي، وذلك بهدف نشر الوعي العلمي والتقني في مجال رصد الكويكبات وتحليل بياناتها باستخدام أحدث التقنيات الفلكية المتاحة في المرصد.

وتناولت الحملة موضوعات لشرح المفاهيم الأساسية في رصد الكويكبات القريبة من الأرض وخصائص الكويكبات ومداراتها وتصنيفاتها المختلفة، والتعريف بأهمية رصدها وتتبعها على مستوى عالمي، كما تم التطرق إلى شبكات رصد الكويكبات العالمية، بما في ذلك الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات، التي تُعد أداة أساسية في تعزيز التعاون الدولي لمتابعة الأجرام السماوية، إلى جانب التعريف بالمراصد والتلسكوبات المعترف بها عالمياً، والمواصفات التقنية المتطورة للتلسكوبات والأجهزة المستخدمة في هذا المجال، وتسليط الضوء على البرمجيات المتخصصة في تتبع وتحليل الكويكبات.