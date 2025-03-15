جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث ووفد تشادي التعاون في التعليم الديني

استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وفداً من جمهورية تشاد يضم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأمين العام الشيخ عبدالدائم عبدالله عثمان، وفضيلة المفتي العام الشيخ أحمد النور محمد الحلو، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في مقرها بأبوظبي، لبحث آفاق التعاون في مجالات التعليم الديني وتعزيز قيم المواطنة في المناهج التعليمية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، وعدد من المسؤولين فيها. وناقش الجانبان سبل تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية في تشاد، وتعزيز الفهم الثقافي المشترك، بالإضافة إلى استكشاف أطر الشراكات الأكاديمية الدولية، والبحث في سبل التعاون في مجالات العلوم الإنسانية، لا سيما دراسات السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والتعايش، بما يعزز الروابط الحضارية والإنسانية بين الشعوب.

كما اطّلع الوفد على مبادرات الجامعة وجهودها في هذا الصدد، ومنها برامج أكاديمية متخصصة، مثل أول بكالوريوس معتمد في التسامح، إلى جانب برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان.