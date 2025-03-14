جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في «الذكاء الاصطناعي»

أعلنت جامعة عجمان أنه تم تصنيفها ضمن أفضل 51 ـ 100 مؤسسة عالمياً في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وفقاً لتصنيف مؤسسة «كيو اس» العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025.

كما حققت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في هذا التخصص لتصبح الجامعة الوحيدة التي تمثل هذا المجال محلياً.

كما حققت الجامعة مراكز متقدمة في عدة تخصصات أخرى، من بينها الصيدلة والعلوم الصيدلانية التي جاءت ضمن أفضل 151 ـ 200 جامعة عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات.

وصنفت الجامعة في تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات ضمن أفضل 201 ـ 250 جامعة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات، إلى جانب تخصص الرياضيات الذي أُدرج ضمن أفضل 201 ـ 250 جامعة عالمياً وفي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات.

وأصبحت الجامعة ضمن أفضل 251 ـ 300 جامعة عالمياً في تخصص المحاسبة والتمويل. ووفقاً للتقرير السنوي لتصنيف مؤسسة «كيو إس» العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025، أظهرت جامعة عجمان تقدماً لافتاً في عدة مجالات.

حيث ارتقت بما يصل إلى 200 مرتبة في بعض التخصصات. وصنفت الجامعة في علوم الاجتماع والإدارة في المرتبة 284 عالمياً والمرتبة الثالثة على مستوى الإمارات.