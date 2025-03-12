160 طالباً في ملتقى شرطة دبي للجامعات والجاليات

نظم مجلس الجامعات والكليات في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز حماية الدولي، مُلتقى «الجامعات والجاليات الرمضاني»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور العميد الدكتور عبدالرحمن شرف مدير مركز حماية الدولي، والرائد محمد السويدي نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والرائد خالد تهلك نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للرصد الإلكتروني في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والرائد الدكتور حمد سعيد رئيس مجلس الطلبة المبتعثين، والنقيب مروان البحري المُشرف العام لمجلس الجامعات والكليات، وأحمد يوسف صنقور رئيس مجلس الجامعات والكليات، وأكثر من 160 طالباً وطالبة من 20 جامعة.



وهدف المُلتقى إلى تعزيز التواصل بين الطلبة من مُختلف الجاليات على مستوى إمارة دبي، وترسيخ قيم التفاهم والتعايش والتسامح، إلى جانب نشر الوعي الأمني بين الطلبة من خلال مُناقشات فكرية ومناظرات بناءة.

كما هدف المُلتقى إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في إبداء آرائهم ووجهات نظرهم بأسلوب هادف في العديد من محاور النقاش المجتمعية وغيرها، وفي ظل أجواء رمضانية تجمع الثقافة والمعرفة والتفاعل المجتمعي بينهم.

وشهدت فعاليات المُلتقى تقديم مجموعة من محاضرات التوعية للطلبة في المجال الأمني والمجتمعي والمروري إلى جانب تنظيم فعاليات المناظرات الطلابية والنقاشية حول ظواهر وتحديات مجتمعية.

وفي الختام، كرم العميد عبدالرحمن شرف، الجامعات المشاركة في الملتقى، مُثنياً على مشاركتها الفعّالة في إنجاح الفعاليات، فيما شهد الختام تنظيم سحوبات وتقديم جوائز للطلبة.