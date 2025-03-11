حملة لتغطية رسوم 492 طالباً من أصحاب الهمم

أعلنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن إطلاق حملة «زكاتكم لتعليمنا» خلال شهر رمضان المبارك، بهدف جمع 11.7 مليون درهم لتغطية الرسوم الدراسية لـ 492 طالباً من أصحاب الهمم، يشكلون %80 من طلاب المدينة، ويعفى معظمهم كلياً أو جزئياً من الرسوم الدراسية لظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وقالت منى عبدالكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إن الحملة تستند إلى فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة، تجيز جمع الزكاة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد أحقيتهم في تلقي الدعم بوصفهم من «الفقراء والمساكين».

وأكدت التزام المدينة بصرف أموال الزكاة وفقاً للمصارف الشرعية من خلال لجنة مختصة، بتوجيهات من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة المدينة، تقوم بدراسة الحالة الاقتصادية لكل أسرة، وتتولى مسؤولية إخراج أموال الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بشفافية ومصداقية تامة.

وتوجهت اليافعي بالشكر لحكومة الشارقة، وشركاء المدينة، والرعاة والداعمين لحملة الزكاة، داعية المحسنين إلى المساهمة في الحملة.