مكتب شؤون المواطنين بعجمان يمكّن الطلاب أكاديمياً ومهنياً

أكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، حرص المكتب على دعم الطلاب المواطنين وتمكينهم أكاديمياً ومهنياً، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز تنمية الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في سوق العمل.

وقال: «شارك مكتب شؤون المواطنين في عجمان في الدورة الـ 12 بمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، بهدف تعريف الطلاب بالمبادرات والبرامج التعليمية التي يقدمها لهم».

وأردف: «نهدف من خلال مشاركتنا المستمرة في المعرض إلى تسليط الضوء على برامج المنح الطلابية التي يقدمها المكتب، والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب المواطنين على استكمال تعليمهم في أرقى المؤسسات التعليمية، وفق معايير تضمن حصولهم على تعليم عالي الجودة، يتماشى مع احتياجات سوق العمل».

وأشار إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص المكتب على دعم قطاع التعليم وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، لضمان توفير فرص تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتسهم في تأهيل جيل من الكفاءات الإماراتية القادرة على المساهمة في مسيرة التنمية.

من جانبها، قالت مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين بعجمان: «شهدت منصة المكتب تفاعلاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور، الذين أبدوا اهتماماً بالغاً بالمبادرات والبرامج المطروحة، وتعرفوا على آليات الاستفادة منها لمواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية بنجاح».