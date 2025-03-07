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«سحور أمريكية الشارقة» يجمع مليوني درهم لدعم المنح الدراسية

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البيان

الشارقة
بدور القاسمي ولبنى القاسمي ومسؤولو الجامعة خلال الفعالية
البيان
بدور القاسمي ولبنى القاسمي ومسؤولو الجامعة خلال الفعالية

نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة تحت رعاية وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، سحوراً خيرياً تحت عنوان «طريق الحرير:

رحلة عطاء وتواصل» استوحى من الإرث العريق لطريق الحرير، ومزج بين الثقافة والتبادل الحضاري والتجاري والعطاء، في أمسية هدفت إلى توسيع آفاق التعليم، وجمعت نخبة من المفكرين والفنانين والقادة وأفراد مجتمع الجامعة وتوجت الأمسية بجمع مليوني درهم لدعم المنح الدراسية للطلبة من فئات مختلفة، بما في ذلك ذوي الإعاقة، والذين يواجهون تحديات مالية واجتماعية، والقادمين من مجتمعات متعثرة وأقل حظاً.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «التعليم رحلة فردية ولكنه في الوقت ذاته مسؤولية مشتركة، بالجامعة ، نؤمن أن استثمارنا في الطلاب، هو استثمار في مستقبل الأفراد والاقتصادات والمجتمعات. ويعبر اجتماع الليلة عن القوة الإيجابية للعطاء الجماعي».