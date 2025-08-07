طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار يشاركون في برنامج بجامعة كامبريدج

شارك طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في البرنامج الجامعي التمهيدي بجامعة كامبريدج - كلية فيتسويليام، خلال الفترة من 27 يوليو الماضي إلى 9 أغسطس الجاري.

وذلك ضمن جهود المؤسسة لتمكين الطلبة الموهوبين من خوض تجارب تعليمية عالمية تعزز تفوقهم الأكاديمي وتفتح أمامهم آفاقاً للإبداع العلمي.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة التعرف على بيئة أكاديمية مرموقة تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات الحياتية، من خلال محاضرات مكثفة وورش عملية في مجالات الهندسة والكيمياء والطب والعلوم الإنسانية، إلى جانب أنشطة إثرائية لتطوير المهارات الشخصية والتواصل والعمل الجماعي في بيئة متعددة الثقافات.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار، إن المشاركة تهدف إلى تمكين الطلاب من خوض تجربة أكاديمية استثنائية في واحدة من أعرق الجامعات العالمية.

مشيرة إلى أن هذه التجربة توسع آفاقهم العلمية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتنمي لديهم روح البحث والابتكار ليصبحوا سفراء للمعرفة والتميز في المجتمع المحلي والدولي. يشارك في البرنامج أكثر من 250 طالباً من 15 دولة.