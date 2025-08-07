61 طالباً في 5 حلقات قرآنية ضمن نتائج مبادرة «مطوع الفريج» لـ«إسلامية دبي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أبرز نتائج مبادرتها المجتمعية «مطوع الفريج»، والتي هدفت إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومرخصة لتحفيظ القرآن الكريم، وغرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلبة المواطنين، ضمن محيطهم السكني.

حيث شهدت المبادرة تنظيم 5 حلقات قرآنية، أشرف عليها 5 محفظين أكفاء، وبلغ عدد المنتسبين 61 طالباً، ما يعكس تجاوباً مجتمعياً لافتاً، وحرصاً من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في مبادرات تعليمية هادفة وقريبة من بيئتهم.

وأكد عمر استادي مسؤول مبادرة مطوع الفريج، أن المبادرة ساهمت في استقطاب الطلبة المواطنين، وتعزيز التزامهم، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تقديم الحلقات القرآنية، كمساحة تربوية متكاملة، تُعنى بغرس السلوكيات الحميدة، وتعزيز الانتماء الوطني، ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأضاف أن المبادرة تنسجم مع توجهات الدائرة في إطلاق برامج مجتمعية ذات أثر تربوي ومعرفي، تستهدف مختلف فئات المجتمع، خصوصاً فئة النشء، تحت إشراف نخبة من المحفظين المواطنين المؤهلين، بما يعزز الثقة في جودة المخرجات التعليمية والتربوية.