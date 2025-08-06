سلطان بن أحمد يطّلع على مستجدات مشروعات أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، على مستجدات مشروعات أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وأبرز الخطط التطويرية، وذلك في مقر الأكاديمية.

وتجول سموه في مبنى الأكاديمية للتعرف إلى التحديثات التي طرأت على المرافق، والتي تسعى إلى تعريف الزوار وتحديث معلوماتهم حول علوم الفضاء والفلك، وتوصيل المعرفة بأحدث الأساليب التعليمية والتقنية.

وتعرف سموه من خلال عرض مرئي إلى مستجدات المشروعات في الأكاديمية مثل الأقمار المكعبة الصناعية، ومعرض مختبر النيازك الذي يسعى لحصر وتوثيق مجموعة النيازك وقطع التأثير النيزكي، فضلاً عن محطات رصد الحطام الفضائي، والمراصد الفلكية البصرية والراديوية التي تعمل الأكاديمية على إنشائها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

واطلع سموه على مشروع تطوير أنظمة الرصد الشمسي والقمري في الأكاديمية، والذي يهدف إلى دعم مبادرات الدولة في الرؤية الشرعية للهلال، وتطوير البنية التحتية العلمية لرصد الظواهر الشمسية والقمرية، وتمكين الأكاديمية من المشاركة في الرصد العالمي للظواهر الفلكية.

وشاهد سمو رئيس جامعة الشارقة أبرز الإحصائيات والأرقام التي سجلتها قبة الشارقة الفلكية، والتي بلغ عدد الزوار فيها أكثر من 4500 زائر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

حيث تعمل القبة على جذب زوارها من خلال تقديم 20 عرضاً أسبوعياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية للقبة وجهودها في تعزيز دورها في التوعية المجتمعية من خلال ورش العمل والأفلام المتخصصة في مجال الفضاء والفلك.